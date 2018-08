Siria: Regimul bombardează Idlib, înaintea unui asalt (OSDO) Fortele regimului sirian au bombardat joi pozitii ale rebelilor si jihadistilor in provincia Idlib (nord-vest), in timp ce a comasat intariri in imprejurimile sale in vederea unui asalt asupra bastionului insurgent, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.



Presedintele sirian Bashar al-Assad a avertizat recent ca aceasta provincie, ultima care nu este controlata complet de regim, constituie una din prioritatile armatei proguvernamentale.



Joi dimineata, tiruri de artilerie si de rachete au vizat zona din jurul Jisr al-Shughur, oras-cheie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

