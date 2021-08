Siria: Rebelii sirieni încep să părăsească Deraa Rebelii sirieni au inceput sa paraseasca marti provincia Deraa din sudul tarii, ca parte a unui armistitiu negociat de Rusia, menit sa puna capat celor mai grave lupte din regiune din ultimii ani, informeaza AFP. Leagan al revoltei impotriva regimului, incepute in 2011, Deraa este in mod regulat zguduita de atentate si atacuri impotriva fortelor presedintelui Bashar al-Assad dupa recucerirea sa, in vara anului 2018. In baza unui acord fara precedent negociat de Moscova, rebelilor li s-a permis sa ramana, unii intrand in randul armatei sau pastrand controlul asupra unor parti ale provinciei. Insa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul Rusiei de a reinnoi viza unei corespondente a postului britanic BBC este un raspuns la ''discriminarile'' la care media ruse au fost supuse de Londra, a anuntat Ministerul de Externe rus. Autoritatile de la Moscova i-au cerut, vineri, unei jurnaliste BBC, Sarah Rainsford, sa paraseasca tara…

- Din perspectiva SUA, cea mai importanta relatie de securitate a Chinei este cu Rusia, o alta putere cu mijloace militare considerabile. Aceasta relatie de cooperare include exercitii militare comune, vanzari de arme si cooperare diplomatica la ONU pentru a bloca eforturile SUA si ale aliatilor de a…

- Ucraina invita NATO sa iși testeze sisteme moderne de razboi electronic in Dobas, impotriva celor rusești Țarile Alianței iși pot testa ultimele tehnologii din domeniul razboiului electronic impotriva sistemelor rusești, pe care Moscova le testeaza in teritoriile ocupate din regiunile Donețk și Lugansk.…

- Prabușirea unui C-130 Hercules al armatei filipineze care s-a soldat cu cel puțin 45 de morți duminica în sudul arhipelagului încheie o serie de accidente mortale de avioane militare care au avut loc în ultimii cinci ani dupa. AFP face o trecere în revista a accidentelor.-…

- SUA au declarat ca sunt gata sa dea un raspuns corespunzator acțiunilor nechibzuite sau agresive ale Rusiei. Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a declarat ca Washingtonul urmarește relații stabile și previzibile cu Rusia, dar daca Moscova continua sa se comporte agresiv, Statele Unite iși rezerva…

- Rusia a anuntat luni sanctiuni impotriva a noua inalti oficiali canadieni, in special a ministrului Justitiei, in represalii la masuri similare luate de Ottawa in martie pentru a protesta impotriva tratamentului aplicat opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Intr-un comunicat, diplomatia rusa…

- Bashar al-Assad a fost declarat caștigatorul alegerilor prezidențiale din Siria, in cadrul unui scrutin considerat „o farsa” de criticii sai. Statele occidentale au calificat, de asemenea, alegerile, ca nefiind nici libere nici corecte, relateaza BBC, citat de digi24.ro.

- Bashar al-Assad a fost declarat caștigatorul alegerilor prezidențiale din Siria, in cadrul unui scrutin considerat „o farsa” de criticii sai. Statele occidentale au calificat, de asemenea, alegerile, ca nefiind nici libere nici corecte, relateaza BBC.