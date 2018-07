Siria - rebelii din sud anunţă eşecul convorbirilor cu Moscova Rebelii din sudul Siriei au anuntat miercuri esecul negocierilor mediate de Moscova, care facea sa planeze amenintarea unui nou atac militar in cazul in care insurgentii nu acceptau capitularea in fata regimului. Fortele regimului au lansat in 19 iunie o ofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de insurgenti in sudul sirian, sector sensibil de la frontiera cu Iordania si platoul Golan ocupat in cea mai mare parte de Israel, potrivit La Libre , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

