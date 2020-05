Siria: Rachete israeliene, interceptate de apărarea antiaeriană siriană (media de stat) Baterii antiaeriene siriene au interceptat luni rachete israeliene care vizau un centru de cercetare in nordul tarii, a afirmat agentia de presa oficiala siriana Sana, in timp ce o organizatie neguvernamentala a relatat despre un al doilea atac in est, potrivit AFP. De la inceputul conflictului in Siria in 2011, Israelul a procedat la sute de lovituri in aceasta tara impotriva fortelor regimului de la Damasc, dar de asemenea impotriva pozitiilor aliatilor sai, Iranul si gruparea libaneza Hezbollah, inamici declarati ai statului israelian. "Apararea antiaeriana siriana a interceptat o agresiune… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baterii antiaeriene siriene au interceptat luni rachete israeliene care vizau un centru de cercetare in nordul tarii, a afirmat agentia de presa oficiala siriana Sana, in timp ce o organizatie neguvernamentala a relatat despre un al doilea atac in est, potrivit AFP.De la inceputul conflictului…

- ​Armata siriana anunta ca a reusit sa blocheze un atac cu rachete cu rachete israeliene asupra unui centru de cercetare și a unei baze militare din provincia Alep, în cel de al doilea atac venit dinspre Israel în mai putin de o saptamâna, transmite televiziune de stat din Siria, citata…

- Elicoptere israeliene au tras cu rachete in sudul Siriei in noaptea de joi spre vineri, la cateva zile dupa alte raiduri atribuite statului evreu, informeaza AFP si Reuters, citand presa siriana. De la inceputul conflictului din Siria in 2011, Israelul a efectuat numeroase atacuri impotriva fortelor…

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a doborat luni rachete israeliene deasupra orasului antic Palmira, in centrul Siriei, a transmis agentia oficiala de presa Sana, citata de AFP. "Apararea antiaeriana a facut fata unei agresiuni israeliene deasupra orasului Palmira si a interceptat mai multe rachete…

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti dupa tiruri de rachete ale "aviatiei israeliene" impotriva unor tinte din centrul Siriei, a transmis agentia oficiala de presa siriana Sana, noteaza AFP. Agentia nu a precizat natura pozitiilor vizate in cursul serii in provincia…

- Apararea antiaeriana a armatei siriene a intrat in actiune marti dupa tiruri de rachete ale "aviatiei israeliene" impotriva unor tinte din centrul Siriei, a transmis agentia oficiala de presa siriana Sana, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Agentia nu a precizat natura pozitiilor vizate in cursul…

- Un lider operational al miscarii fundamentaliste Hezbollah a fost ucis, joi, intr-un raid aerian israelian efectuat in sudul Siriei, afirma surse militare citate de presa siriana si de cotidianbul israelian Haaretz.Citește și: BREAKING Peste 3.000 de cetațeni din Italia au intrat in Romania…

- Apararea aeriana siriana din Damasc a doborat mai multe „ținte ostile” care veneau din direcția Inalțimilor Golan, ocupate. Israelul a confirmat ca a condus lovituri aeriene, mai multe inregistrari video cu presupusele interceptari fiind distribuite online.