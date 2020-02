Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Lukasenko, presedintele Republicii Belarus, a acuzat Moscova ca face presiuni ca tara sa sa se uneasca cu Rusia, avertizand ca nu va lasa ca acest lucru sa se intample. Aflat intr-o vizita de lucru in estul tarii, Lukasenko a declarat vineri ca Rusia, principalul furnizor de petrol…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general Iuri Ciaika, a anuntat luni Kremlinul, in plin val de schimbari dupa demisia Guvernului si anuntarea unei revizuiri constitutionale, relateaza AFP.Aflat in post din 2006, Iuri Ciaika, in varsta de 68 de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au inaugurat miercuri, 8 ianuarie 2020, gazoductul TurkStream, care a lasat Republica Moldova fara tranzitul de gaze rusești spre statele din Balcani și Turcia, ceea ce aduceau venituri anuale de aproape un miliard de lei,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit unei declaratii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au inaugurat miercuri gazoductul TurkStream, care simbolizeaza apropierea lor si care va transporta in Turcia si in Europa gaze naturale extrase din Rusia, relateaza AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, se va deplasa miercuri la Istanbul, in Turcia, pentru ceremonia de deschidere a gazoductului TurkStream, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia Xinhua. In timpul...

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-l primeasca miercuri pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic in orasul Soci din sudul Rusiei, dupa ce un scandal de spionaj a zguduit in ultimele saptamani legaturile in mod traditional calde dintre cele doua tari, relateaza DPA. Kremlinul a fost…

- Dmitri Peskov a negat afirmațiile potrivit carora Kremlinul ar privi cu scepticism necesitatea unei noi intrevederi dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin și președintele Statelor Unite, Donald Trump.