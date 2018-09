Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni un acord cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan cu privire la crearea pana in 15 octombrie a unei ''zone demilitarizate'' sub controlul Rusiei si al Turciei in regiunea Idlib, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in finalul a aproximativ patru ore si jumatate de negocieri, conform AFP si RIA Novosti. ''Am decis crearea de-a lungul liniei de contact, incepand cu 15 octombrie a acestui an, a unei zone demilitarizate de 15-20 km latime'', a afirmat presedintele rus dupa intalnirea cu omologul sau turc in statiunea…