Jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), inconjurati in ultima enclava din sudul Damascului de fortele regimului sirian, au inceput sa fie evacuati duminica spre zona desertica din Siria, in urma unui acord de retragere, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), desi presa de stat a dezmintit o astfel de intelegere si a relatat ca trupele guvernamentale lupta in continuare pentru eliminarea totala a jihadistilor, transmit AFP si Reuters.



''Sase autobuze au intrat in noaptea de sambata spre duminica in zona de sub controlul SI pentru a transporta combatanti…