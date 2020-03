Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa sustina initiativele turce menite sa solutioneze conflictul din Siria daca vrea sa puna capat crizei migratiei, informeaza AFP. "Daca tarile europene vor sa solutioneze problema, ele trebuie…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa sustina initiativele turce menite sa solutioneze conflictul din Siria daca vrea sa puna capat crizei migratiei, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Daca tarile europene vor sa solutioneze problema,…

- Cel puțin 33 de soldați turci au fost uciși într-un atac aerian întreprins de forțele regimului de la Damasc în nord-vestul Turciei, în provincia Idlib, relateaza BBC. Actualizare 8.20. Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a convocat joi un consiliu extraordinar…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE. 'Drepturile noastre in Marea Egee si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marți ca lipsa ajutorului financiar internațional pentru ca țara sa sa poata gazdui milioanele de refugiați de pe teritoriu sau a fost principalul motiv pentru care Ankara a declanșat operațiunea din nord-estul Siriei, informeaza France 24, anunța…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat duminica ca va inchide, daca este necesar, doua baze militare strategice utilizate de Statele Unite in Turcia, pe fondul tensiunilor dintre Ankara si Washington, transmit AFP si Reuters. "Daca este necesar, putem inchide Incirlik si putem inchide…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat duminica ca va inchide, daca este necesar, doua baze militare strategice utilizate de Statele Unite in Turcia, pe fondul tensiunilor dintre Ankara si Washington, transmit AFP si Reuters potivit Agerpres. "Daca este necesar, putem inchide Incirlik…