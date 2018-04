Presedintele german Frank-Walter Steinmeier i-a indemnat pe omologii sai american si rus, Donald Trump, respectiv Vladimir Putin, sa "faca primul pas" in incercarea de a negocia o solutie destinata sa puna capat conflictului in Siria, intr-un interviu aparut duminica in publicatia Bild am Sonntag, citata de AFP.



"Trebuie ca la nivel mondial, Putin si Trump sa faca primul pas", a declarat fostul ministru de externe german.



Potrivit lui, nicio imbunatatire nu este posibila pe teren in Siria daca cei doi presedinti nu se angajeaza impreuna intr-un demers constructiv pentru…