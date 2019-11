Presedintele sirian, Bashar al-Assad, a asigurat ca alegerile prezidentiale din 2021 vor fi deschise tuturor celor care vor dori sa candideze si ca vor fi numerosi concurenti in cursa pentru presedintie, intr-un interviu difuzat luni de televiziunea rusa RT, relateaza Reuters.



"Ultima data am fost trei (candidati), iar de aceasta data, desigur, vom fi cat de multi se va dori sa fie nominalizati. Vor fi multi nominalizati", a afimat Assad.



Liderul sirian a facut referire la scrutinul prezidential desfasurat in Siria in 2014, la care a avut doi contracandidati si pe care l-a…