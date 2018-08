Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane stramutate in sudul Siriei au luat drumul sambata spre locuintele lor dupa anuntul privind un acord intre regim si rebeli, constransi sa cedeze in provincia Deraa in fata unei ofensive devastatoare a trupelor Damascului, relateaza AFP. La capatul a doua saptamani de bombardamente aeriene…

- Un fiu al liderului Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in orasul Homs din Siria, a anuntat marti televiziunea gruparii jihadiste, preluata de Reuters."Hudayfah al-Badri (...) fiul Califului (...) a fost ucis intr-o operatiune impotriva Nusayriyyah si a rusilor la termocentrala…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad intentioneaza sa efectueze o vizita in Coreea de Nord pentru a se intalni cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong Un, informeaza agentia nord-coreeana de stiri KCNA, citata de agentia de stiri Reuters.

- Nave militare ruse, echipate cu rachete de croaziera Kalibr, vor patrula permanent anul acesta in Marea Mediterana pentru a contracara amenintarea terorista in Siria, unde armata rusa actioneaza in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, a declarat astazi presedintele rus Vladimir Putin, intr-o reuniune…

- Negocierile cu privire la livrarea sistemului de aparare antiaeriana S-300 catre Siria sunt suspendate, susține ziarul rus "Izvestiya" intr-un reportaj din 11 mai. Publicația rusa citeaza declarația consilierului președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in materie de cooperare și tehnica militara,…

- Teroriștii planuiesc atacuri la Campionatul Mondial din Rusia ca raspuns la implicarea lui Vladimir Putin in susținerea regimului Bashar al Assad in Siria și expulzarea a mii de militanți ai Statului Islamic din Alep și Duma. Rușii intra din nou in alerta maxima, dupa ce ISIS a anunțat, pe rețelele…