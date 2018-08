Siria, pregătită de revenirea unui milion de refugiaţi 'Din 2015, atunci cand orasele si satele au inceput sa fie eliberate treptat, peste un milion de persoane au revenit la casele lor', a afirmat Soigu, citat de agentiile de presa ruse. 'Astazi, toate conditiile au fost create pentru revenirea a (inca) aproape un milion de persoane', a mai spus ministrul rus. Rusia intervine militar in Siria din septembrie 2015 in sprijinul fortelor aliatului sau, presedintele Bashar al-Assad. Sprijinul furnizat de Rusia si de Iran a permis fortelor guvernamentale sa recucereasca aproape doua treimi din teritoriu din mainile rebelilor si jihadistilor.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul sirian este pregatit sa isi asume revenirea unui milion de refugiati in contextul eforturilor de reconstructie sprijinite de Rusia, a declarat ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, potrivit AFP. 'Din 2015, atunci cand orasele si satele au inceput sa fie eliberate treptat, peste un milion…

- Cel putin 45 de persoane suspectate de colaborare cu regimul lui Bashar al-Assad au fost arestate duminica de o coalitie de grupuri rebele in nord-vestul Siriei, au anuntat insurgentii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Acest val de arestari lansat de Frontul National de Eliberare (FNL)…

- Cel putin 45 de persoane suspectate de colaborare cu regimul lui Bashar al-Assad au fost arestate duminica de o coalitie de grupuri rebele in nord-vestul Siriei, au anuntat insurgentii, relateaza AFP. Acest val de arestari lansat de Frontul National de Eliberare (FNL) a avut loc in provinciile…

- Emisarul ONU privind Siria, Staffan de Mistura, are intentia de a organiza la inceputul lui septembrie la Geneva o reuniune cu Rusia, Iran si Turcia privind formarea unui comitet constitutional insarcinat cu dotarea Siriei cu o noua constitutie, a anuntat marti ONU. Potrivit unui comunicat, Staffan…

- Peste 100 de autobuze se indreptau miercuri catre doua orase din nord-vestul Siriei pentru a evacua mii de persoane in baza unui acord incheiat intre guvernul sirian si o grupare ce are legaturi cu Al-Qaida, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa guvernamentala,…

- Mii de persoane stramutate in sudul Siriei au luat drumul sambata spre locuintele lor dupa anuntul privind un acord intre regim si rebeli, constransi sa cedeze in provincia Deraa in fata unei ofensive devastatoare a trupelor Damascului, relateaza AFP. La capatul a doua saptamani de bombardamente aeriene…

- Bombardamentele asupra sectoarelor aflate in continuare sub controlul rebelilor in sudul Siriei au fost reluate miercuri seara dupa anuntul insurgentilor referitor la esecul negocierilor cu Rusia, aliata a regimului, care incearca sa ii convinga sa depuna armele, relateaza AFP. Potrivit…

- Peste 270.000 de persoane din Siria au fost nevoite sa iși paraseasca locuințele din sud-vestul țarii, dupa ce armata a lansat un atac, in urma cu doua saptamani, asupra zonelor ocupate de rebeli, conform unui raport ONU, citat de BBC, informeaza Mediafax.„Ultimele date arata ca numarul persoanelor…