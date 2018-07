Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor sursei, avioanele israeliene au lansat mai multe rachete in regiunea Kors al Nafel din guvernoratul Quneitra. SANA, agentia de presa oficiala de la Damasc, preluata de DPA, sustine ca fortele antiaeriene siriene "au reactionat la o agresiune israeliana" in zona respectiva.…

- Peste 120.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in sud-vestul Siriei dupa ce fortele regimului de la Damasc au lansat o ofensiva pentru a recuceri zona din apropierea frontierei cu Iordania si Platoului Golan, ocupat de Israel, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile…

- Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana de a se retrage din acordul privind programul nuclear iranian si prezenta iraniana in Siria. "Voi prezenta pozitia noastra privind necesitatea de a impiedica Iranul sa-si dezvolte…

- Avioane israeliene probabil au atacat o baza militara din Siria utilizata de combatanti ai miscarii siite libaneze Hezbollah si de alte grupari care ofera sustinere Administratiei Bashar al-Assad, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Baza aeriana Dabaa, situata in provincia…

- Un atac aerian nocturn atribuit Israelului, in apropiere de Damasc, s-a soldat cu 15 morti in randul combatantilor straini care sustin regimul sirian lui Bashar al-Assad - dintre care opt sunt iranieni, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP.

- Un atac aerian israelian a lovit marti seara o pozitie a armatei siriene din zona Kisweh, la sud de Damasc, a declarat agentiei Reuters un comandant al aliantei regionale pro guvernamentale din Siria, preluata de Agerpres. Operatiunea nu s a soldat cu victime, precizeaza sursa citata. Agentia oficiala…

- Armata siriana a anuntat ca mai multe baze militare din provincia Hama si din apropiere de Alep au fost lovite duminica seara de rachete, dar nu a precizat sursa atacului, informeaza Reuters.