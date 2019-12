Siria: Peste 235.000 de persoane, strămutate în urma recentelor lupte din nord-vestul ţării (ONU) Peste 235.000 de sirieni au fost stramutati in aproape doua saptamani din cauza intensificarii luptelor si bombardamentelor regimului si ale aliatului sau rus in provincia Idleb (nord-vest), a anuntat vineri ONU, relateaza AFP.



Din 16 decembrie, fortele regimului sirian, sustinute de aviatia rusa, si-au intensificat bombardamentele in regiunea Idleb si lupte violente au loc la sol intre jihadisti si rebeli, in pofida unei incetari a focului anuntata in august.



Aceste deplasari masive ale populatiei, inregistrate intre 12 si 25 decembrie, au vizat in principal orasul-cheie

Sursa articol: agerpres.ro

