Stiri pe aceeasi tema

- Regimul sirian a adresat o invitatie oficiala Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de a veni in Siria pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice produs in orasul Douma, in Ghouta Orientala, care a provocat reactii de indignare la nivel international, a anuntat marti agentia…

- Statele Unite "depun eforturi pentru un vot" marti asupra ultimului lor proiect de rezolutie instituind un mecanism de ancheta international privind folosirea de arme chimice in Siria, care, in opinia Rusiei, contine "elemente inacceptabile", potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. …

- Directorul general al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), Ahmet Uzumcu, si-a exprimat ingrijorarea, luni, fata de informatiile privind un atac cu arme chimice in orasul sirian Douma si a cerut o analiza preliminara a rapoartelor existente, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat joi, in cadrul unei convorbiri cu emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, ca refugiatii ar putea incepe sa revina in regiunea Ghouta Orientala incepand de duminica sau luni, a anuntat RIA Novosti citata de Reuters.Armata siriana pregateste…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat joi, in cadrul unei convorbiri cu emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, ca refugiatii ar putea incepe sa revina in regiunea Ghouta Orientala incepand de duminica sau luni, a anuntat RIA Novosti citata de Reuters. Armata siriana…

- Un convoi umanitar care a intrat vineri in provincia siriana Ghouta Orientala si-a descarcat toate camioanele cu ajutoare in Douma, principalul oras din enclava aflata sub controlul rebelilor, si s-a intors in teritoriul controlat de guvern, a anuntat Comitetul International al Crucii Rosii (CICR)…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului. Astfel, conform unei relatari a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena, luptele urmeaza sa inceteze la miezul noptii, dupa…