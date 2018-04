Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul economiei din Germania, Peter Altmaier, a aparat, intr-un interviu acordat publicatiei Bild, decizia tarii sale de a nu participa la loviturile militare asupra Siriei, de la finalul saptamanii trecute, transmite luni dpa. ''Faptul ca nu executam noi insisi lovituri aeriene nu inseamna…

- Germania se va alatura Frantei pentru a promova un nou demers international vizand ajungerea la o incetare durabila a focului in Siria, a declarat sambata ministrul de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Potrivit sefului diplomatiei de la Berlin, Germania, Franta, Marea Britanie si SUA se vor intalni…

- Astazi, Facebook anunța o noua inițiativa care va contribui la cercetarea independenta și credibila a rolului retelelor de socializare în alegeri, precum și în democrație, în general. Facebook va invita academicieni respectați din universitați pentru a forma o comisie care va dezvolta…

- Arabia Saudita va fi prezenta pentru prima data anul acesta la Festivalul de la Cannes, au anuntat organizatorii reputatului eveniment cinematografic, care au precizat ca aceasta tara va avea propriul pavilion, unde se vor desfasura intalniri intre profesionisti din domeniu si va fi prezentata o selectie…

- Ministrul turc al apararii, Nurettin Canikli, a avertizat sâmbata împotriva unei "invazii" franceze în nordul Siriei, dupa ce reprezentanti ai combatantilor kurzi primiti la Paris au afirmat ca Franta îsi va

- 'De la 1 ianuarie, noi am dejucat doua proiecte de atentate, care nu erau inca in totalitate finalizate', 'in sud si in vest', a afirmat Collomb pentru presa franceza. El a explicat ca gruparea jihadista Stat Islamic incearca sa puna la cale 'atentate pe sol occidental pentru a-si face…

- Aviz pozitiv pentru clujeanul propus la Cercetare Profesorul clujean Nicolae Burnete, propus ministrul Cercetarii, a primit aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru", 11 impotriva si o abtinere. Nicolae Burnete, propus de PSD pentru functia de ministru…