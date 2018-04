Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de inspectori chimici a ajuns in orașul sirian Douma, unde acum 10 zile ar fi avut loc un atac chimic. Delegația Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIPC) a intrat in oraș impreuna cu ministrul sirian al sanatații, relateaza Al Jazeera.

- Expertii din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) urmeaza sa ajunga miercuri in orasul sirian Douma, a declarat Alexander Shulgin, reprezentantul Rusiei la institutia internationala, potrivit agentiei de stiri Dpa.

- Președintele american s-a grabit sa atace Siria fara a avea rezultatele anchetei presupusului atac chimic. Potrivit unui comunicat al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice cu sediul la Haga, o misiune speciala de ancheta ar fi trebuit sa inceapa sambata sa ancheteze presupusul atac chimic…

- Melescanu a fost intrebat, in cadrul unei declaratii de presa comune cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian, despre un eventual raspuns militar international la atacul chimic din Siria. "Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare,…

- Regimul sirian a adresat o invitatie oficiala Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de a veni in Siria pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice produs in orasul Douma, in Ghouta Orientala, care a provocat reactii de indignare la nivel international, a anuntat marti agentia…

- Rusia va depune marti la ONU un proiect de rezolutie care sa solicite efectuarea ‘unei anchete’ cu implicarea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa presupusul atac chimic impotriva rebelilor sirieni la Douma (Siria), a anuntat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de…

- Armata siriana pregateste lansarea unei operatiuni 'uriase' asupra orasului Douma, ultimul detinut de rebeli in regiunea Ghouta de Est, daca gruparea insurgenta Jaish al-Islam nu va fi de acord sa predea zona, transmite miercuri Reuters, citand un cotidian sirian proguvernamental. Directionati…