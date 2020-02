Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a trimis noi întariri militare spre punctele sale de observare din provincia siriana Idlib, unde forțele regimului avanseaza, în ciuda avertismentelor repetate ale Ankarei, scrie AFP.Un convoi de 150 de vehicule militare care transporta echipamente și trupe a trecut granița…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a informat joi ca "specialisti militari" rusi si turci au fost ucisi de combatanti care au intreprins mai mult de 1.000 de atacuri in ultimele doua saptamani ale lunii ianuarie in provincia siriana Idlib, transmite Reuters. "S-a inregistrat recent…

- Zece civili au fost ucisi in urma loviturilor aeriene efectuate in timpul noptii de catre aviatia Rusiei, aliata a regimului sirian, in apropierea unei brutarii si a unei clinici in regiunea Idlib, a relatat joi Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP, scrie Agerpres. Acest…

- Mii si mii de civili din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli, au pornit luni catre Turcia in urma ofensivei declansate de presedintele Bashar al-Assad pentru recucerirea regiunii, potrivit martorilor si lucratorilor umanitari, relateaza Reuters, conform news.ro.Fortele guvernamentale siriene,…

- Cel puțin 15 civili au murit miercuri în urma unui raid aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra forțelor rebele din provincia Idlib, aflata în nord-vestul țarii, în pofida unui armistițiu mediat de Rusia și Turcia, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat…

- Cinci membrii apartinând unor gurupari paramilitare irakiene și doi „invitați” au fost uciși într-un atac aerian asupra aeroportului internațional din Bagdad, au informat vineri surse ale politiei, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Forțele Populare de Mobilizare siite…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), scrie Agerpres dupa o relatare AFP.