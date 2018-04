Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice de constatare a faptelor, nu a primit inca permisiunea de a merge la periferia orasului Damasc, Douma, a informat luni delegatia britanica la OPCW, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- Rusia are, de asemenea, propriile sale "linii rosii" care nu trebuie trecute, a avertizat duminica ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov, la o zi dupa loviturile occidentale impotriva unor tinte siriene, relateaza Reuters si TASS. Realizarea unui compromis rezonabil cu privire la un proiect…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a transmis unui grup de parlamentari rusi ca atacurile aliatilor asupra tarii sale reprezinta o agresiune, scrie Reuters. „Din punctul de vedere al presedintelui, aceasta a fost o agresiune si suntem de acord cu acest lucru”, a declarat parlamentarul rus Sergei Zheleznyak…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta sambata cu incepere de la ora 15.00 GMT, la cererea Rusiei, dupa loviturile aeriene intreprinse de SUA, Franta si Marea Britanie impotriva regimului din Siria, transmite AFP. Reuniunea, convocata de Moscova in cursul diminetii, va avea loc la ora…

- Cele patru tari, care coopereaza in cadrul asa-zisului "Format Normandia" pentru a incerca sa puna capat acestei crize, au salutat totodata acordul partilor aflate in conflict de a consolida armistitiul pentru perioada Pastelui, incheiat la 23 martie si care va intra in vigoare la 30 martie, a adaugat…

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, scrie Reuters.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul…