Siria: Moscova se opune la ONU adoptării unei declaraţii pentru încetarea ostilităţilor (diplomaţi) Rusia s-a opus miercuri adoptarii de catre Consiliul de Securitate al ONU a unei declaratii prin care sa se ceara o incetare a ostilitatilor si respectarea dreptului international umanitar in nord-vestul Siriei, initiativa lansata de Franta, au anuntat surse diplomatice, relateaza AFP. "Rusia a spus nu", a declarat jurnalistilor ambasadorul francez la ONU, Nicolas de Riviere, vizibil furios, dupa o sedinta cu usile inchise si foarte tensionata a Consiliului. "Nu exista nicio declaratie", "nu a fost posibil", a confirmat omologul sau belgian, Marc Pecsteen de Buytswerve, presedinte in functie al… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

