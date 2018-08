Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat sambata Washingtonul ca a permis scurgerea in presa a unei scrisori confidentiale trimise de un inalt responsabil militar rus omologului sau american, documentul continand propuneri privind cooperarea in Siria.

- Rusia va trimite politisti militari pe Inaltimile Golan, la granita dintre Siria si Israel, si va amplasa opt posturi de monitorizare pentru a evita provocari, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova.

- Sistemele Aegis sunt de uz dublu, putand fi folosite atat antibalistic, cat si pentru atacuri cu rachete de croazier In conferinta de presa organizata la Helsinki alaturi de Donald Trump, putin a declrat:"In calitatea de mari puteri nucleare, avem o responsabilitate speciala pentru mentinerea securitatii…

- Wagner nu este singura companie militara privata aflata la dispozitia armatei ruse in Siria. Un post TV din Rusia dezvaluie numele unei alte trupe de mercenari cu legaturi in Ministerul Apararii de la Moscova.

- Moscova si Washingtonul au ajuns la un acord privind organizarea unui summit intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si Donald Trump. Anuntul a fost facut miercuri de consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, relateaza agentia Reuters.

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Ucraina sunt tari ”ostile” Mosovei, considera rusii chestionati in cadrul unui sondaj publicat joi de Institutul independent Levada, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In schimb, potrivit sondajului realizat la sfarsitul lunii mai in randul a 1.600 de…

- Australia e o prezenta destul de stearsa, prea putin implicata in spatiul geopolitic. Economia tarii creste de mai bine de un sfert de secol in fiecare an. Iar chinezii cauta sa-si arunce mai mult decat un ochi la aceasta bunastare a „Californiei de la antipozi”, asa cum e denumita aceasta tara. Raportul…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a acceptat miercuri sa lase Teheranul sa renegocieze o salvare a acordului in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea americana din acest text, insa a cerut garantii serioase pentru ca tara sa sa ramana in el, relateaza AFP conform News.ro . Inca de…