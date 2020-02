Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata organizarea unui summit la 5 martie impreuna cu liderii rus, francez si german, consacrat situatiei din provincia Idlib, ultimul bastion rebel din nord-vestul Siriei, informeaza AFP. Erdogan nu a precizat si unde anume se va desfasura acest summit,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri seara ca "diferentele sunt inca prea mari pentru a ajunge la un acord" privind bugetul multianual al UE, la finalul summitului extraordinar al celor 27, relateaza AFP si Reuters. "Va trebui sa discutam din nou chestiunea", a adaugat sefa guvernului german,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat - vineri, in cadrul unei intalniri cu cancelarul german Angela Merkel la Istanbul - impotriva unei raspandiri a "haosului libian" in zona mediteraneana daca nu se impune calmul, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Haosul care domneste in Libia risca…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa aiba vineri o intrevedere cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Istanbul, urmand sa participe apoi la o conferința de presa comuna, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Agerpres.In ultimele saptamani, Merkel și Erdogan au jucat un rol important…

- Cancelarul german Angela Merkel va efectua pe 24 ianuarie o vizita la Istanbul, unde se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri guvernul de la Berlin, transmite agentia DPA.

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat vineri dorinta de a exista un ''parteneriat strans'' cu Londra dupa ''victoria clara'' a Partidului Conservator, condus de Boris Johnson, in alegerile parlamentare desfasurate joi in Regatul Unit, transmit Reuters, DPA…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul federal german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson au avut o intrevedere "utila" de aproape o ora, marti, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa o amplificare a tensiunilor asupra dosarului sirian, fara a reusi totusi sa inlature…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul federal german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson au avut o intrevedere "utila" de aproape o ora, marti, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa o amplificare a tensiunilor asupra dosarului sirian, fara a reusi totusi sa inlature…