Siria: Media de stat anunţă noi atacuri israeliene în sudul ţării şi în apropiere de Damasc Doua atacuri din partea Israelului au fost inregistrate marti seara in sudul Siriei si in apropiere de Damasc, informeaza miercuri agentia oficiala de stiri siriana Sana, transmit AFP si Reuters. Aceste atacuri, care de obicei sunt raiduri aeriene, au avut loc in apropierea satului Rwihinah din provincia Quneitra, in sudul Siriei, si in regiunea Jabal al-Manea din provincia Damasc. Nu au fost raportate imediat victime. Israelul a efectuat sute de atacuri aeriene si cu rachete impotriva Siriei de la inceperea razboiului civil in 2011, atacuri vizeaza fortele iraniene si libaneze Hezbollah, precum… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

