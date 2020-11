Siria: Media de stat anunță noi atacuri ale Israelului în sudul țării ​Doua atacuri din partea Israelului au fost înregistrate marti seara în sudul Siriei si în apropiere de Damasc, informeaza miercuri agentia oficiala de stiri siriana Sana, transmit AFP si Reuters.



Aceste atacuri, care de obicei sunt raiduri aeriene, au avut loc în apropierea satului Rwihinah din provincia Quneitra, în sudul Siriei, si în regiunea Jabal al-Manea din provincia Damasc. Nu au fost raportate imediat victime.



Israelul a efectuat sute de atacuri aeriene si cu rachete împotriva Siriei de la începerea razboiului civil în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

