- Loviturile de miercuri seara in apropiere de Damasc – lovituri atribuite Israelului – au omorat 15 combatanți pro-Assad straini, printre care și 8 iranieni, arata un nou bilanț furnizat de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Bombele au vizat, marți seara, un depozit de arme al Gardienilor…

- "Am absorbit atacul", a declarat oficialul pentru agentia de stiri Reuters. "Am primit o avertizare timpurie privind atacul de la rusi ... si toate bazele militare fusesera evacuate cu cateva zile in urma", a adaugat oficialul, care a precizat ca autoritatile efectueaza o "evaluare a daunelor materiale".…

- Cel putin 14 combatanti, dintre care iranieni, au fost ucisi in lovitura ce a vizat luni dimineata devreme o baza militara a regimului in centrul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Originea atacului asupra aeroportului militar T-4, cunoscut si sub numele…

- Statele Unite ale Americii au condamnat duminica loviturile fortelor siriene impotriva ultimului grup rebel din estul Ghouta, in apropiere de Damasc, si au estimat ca Rusia poarta responsabilitatea pentru acest atac, intrucat sprijina pe deplin regimul presedintelui Bashar al-Assad, scrie AGERPRES,…

- Numarul victimelor este printre cele mai mari inregistrate in capitala siriana in ultimele luni, in urma tirurilor zilnice de obuze si rachete ale rebelilor, ca represalii la atacurile regimului de la Damasc asupra fiefului lor din Ghouta de Est. Armata siriana, sprijinita de unele militii si de…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sâmbata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de lânga Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Bombardamentele asupra altor zone din…