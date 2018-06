Avioane de razboi ale coalitie conduse de Statele Unite au efectuat lovituri devastatoare asupra unor pozitii ale puterii siriene in estul tarii, a informat agentia oficiala siriana in cursul noptii de duminica spre luni, transmite AFP. "Aparate ale coalitiei americane au bombardat una dintre pozitiile noastre militare din zona al-Hari, la sud-est de Abu Kamal", oras din provincia Deir ez-Zor (est), a scris agentia Sana citand o sursa militara, adaugand ca mai multe persoane au fost ucise. In provincia rasariteana Deir ez-Zor, bogata in petrol, Fortele Democratice Siriene (FDS) sprijinite de Statele…