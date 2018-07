Siria: Kurzii vor continua dialogul cu regimul

O coalitie arabo-kurda angajata in negocieri inedite cu puterea de la Damasc a anuntat sambata crearea de 'comitete' insarcinate cu continuarea discutiilor in vederea gasirii unei solutii politice care sa prevada o 'descentralizare', relateaza AFP.



Mult timp oprimati de catre regim, kurzii din Siria au profitat de conflictul care ravaseste tara din 2011 pentru a instaura o autonomie de facto in regiunile aflate sub controlul lor in nordul si in nord-estul Siriei, aproape 30% din teritoriu, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).



O…