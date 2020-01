Siria: Kurzii prezintă un raport în sprijinul acuzaţiilor împotriva Turciei Administratia semiautonoma a kurzilor din Siria a prezentat luni la Paris o analiza a unui laborator elvetian care, in opinia sa, confirma folosirea fosforului de catre armata turca in cursul ofensivei acesteia in nordul tarii, in octombrie 2019, noteaza AFP. Raportul laboratorului Wessling a stabilit prezenta anormala de fosfor alb in esantionul de piele de la un combatant kurd ranit in ofensiva contra militiei kurde YPG. "Tipul de rana (arsuri chimice) combinat cu cantitatea semnificativ ridicata de fosfor gasita in esantion demonstreaza ca au fost utilizati agenti cu fosfor (munitii cu fosfor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

