Autoritatile kurde din Siria au criticat sambata Consiliul de Securitate al ONU pentru extinderea mecanismului transfrontalier de asistenta umanitara doar in nord-vestul tarii, fara a redeschide punctul de trecere catre teritoriile pe care le controleaza in nord-estul Siriei, transmite AFP.



Consiliul de Securitate al ONU a aprobat vineri, in unanimitate, o rezolutie prin care se extinde cu sase luni reinnoibile un mecanism al ONU de asistenta umanitara transfrontaliera pentru Siria, fara avizul Damascului, care expira sambata.



Multe ONG-uri au criticat un compromis american-rus…