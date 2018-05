O incetare a focului intre regimul sirian si gruparea Stat Islamic a intrat in vigoare sambata in sudul Damascului, unde sunt grupati ultimii jihadisti, in vederea unui acord de evacuare, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad a lansat acum o luna o vasta ofensiva aeriana si terestra asupra ultimului bastion al SI din sudul capitalei siriene, pentru a-si consolida dominatia asupra Damascului si a imprejurimilor acestuia. Din 19 aprilie, regimul a reusit sa recucereasca o parte importanta din acest ultim bastion jihadist din capitala.…