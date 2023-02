Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul masiv care a provocat distrugeri uriașe și a dus la moartea a mii de oameni a venit ca o noua povara imposibil de dus pentru o populație deja afectata de peste un deceniu de un razboi civil sangeros. Pe langa drama razboiului și a dezastrului natural, sirienii sinistrați trebuie sa indure…

- O imagine in care apare un caine stand langa mana unei persoane care ar fi fost prinsa sub daramaturi circula intens pe rețelele sociale. Poza nu este insa de zilele acestea, dupa cutremurele devastatoare din Turcia și Siria, ci din 2018, potrivit thequint.com.

- Cutremurul din aceasta dimineața a fost urmat de mai multe replici, iar numarul morților continua sa creasca de la o ora la alta. Seismul, urmat de un alt cutremur puternic, a fost surprins in mai multe imagini și arata dezastrul lasat. Cladirile s-au facut una cu pamantul, iar oamenii au fost prinși…

- Imagini apocaliptice au aparut pe rețele sociale dupa cutremurul devastator care a lovit luni dimineața Turcia. Cladiri care se prabușesc din cauza undelor seismice, oameni panicați pe strazi, haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter s-a produs in Kahramanmaras la ora locala 04:17. In declarația facuta de Președinția pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD), s-a precizat ca 76 de persoane au murit și 440 de persoane au fost ranite in cutremur pana acum. Exista…

- Maria Branyas Morera este cea mai in varsta persoana in viata din lume. Femeia a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si pandemia de COVID-19. Bunicuța are 11 nepoti si 13 stranepoti.Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol,…

- Razboiul civil care s-ar putea profila in Rusia nu se va purta pe falii regionale sau etnice, ci „va fi vorba de gangsteri care se vor lupta pentru bani”, scrie analistul Edward Lucas intr-un editorial CEPA (Centrul pentru Analiza Politicilor Europene), facand referire la o afirmație

- Un baietel in varsta de 6 ani a fost salvat de sub daramaturi la doua zile dupa seismul cu magnitudinea 5,6 care a devastat un district din provincia indoneziana Java de Vest si a provocat moartea a cel putin 268 de persoane, a declarat miercuri un reprezentant al echipelor de salvare, relateaza dpa…