- Cel putin 18 civili au fost ucisi miercuri in Siria in raiduri aeriene ale regimului Bashar al-Assad impotriva provinciei Idlib, potrivit unui nou bilant al organizatiei neguvernamentale Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in pofida unui armistitiu convenit saptamana trecuta intre Moscova…

- Cel putin opt civili, intre care patru copii, au fost ucisi miercuri in Siria de tiruri cu rachete ale regimului care au lovit o scoala din Idlib, provincie dominata de jihadisti in nord-vestul tarii, informeaza AFP, citand Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO).

- Presedintele american Donald Trump a lansat joi un apel catre Rusia, Siria si Iran pentru a inceta uciderea de civili in provincia siriana Idlib, unde fortele celor trei tari si-au intensificat bombardamentele incepand cu jumatatea lunii decembrie, transmite AFP. ''Rusia, Siria si Iranul ucid…

- Potrivit ONG-ului, atacurile au vizat satul Joubass, la marginea localitatii Saraqeb, in sudul provinciei Idleb, fiind ucisi civili care se refugiasera intr-o scoala si imprejurimi. Incepand cu 16 decembrie, fortele regimului, sustinute de aviatia rusa, si-au intensificat bombardamentele…

- Fortele regimului sirian au încercuit luni un post de observare turc în provincia Idlib (nord-vest), dupa ce a cucerit teren în ultimele zile din mâinile jihadistilor si rebelilor în regiune, a raportat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.…

- Fortele regimului sirian au incercuit luni un post de observare turc in provincia Idlib (nord-vest), dupa ce a cucerit teren in ultimele zile din mainile jihadistilor si rebelilor in regiune, a raportat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP potrivit Agerpres. "Fortele…

- In ultimele 24 de ore, armata președintelui sirian Bashar al-Assad, cu sprijinul aviatiei ruse, a capturat localitatea Rozum Halahil de importanta strategica și inaltimea Mushayrif din sud-estul zonei de dezescladare Idlib, relateaza agentia turca Anadolu. Rozum Halahil era considerat prima linie de…

- "Lupte violente" au izbucnit marți în nordul Siriei între forțele regimului de la Damasc și cele ale Turciei, pentru prima oara de la declanșarea ofensivei Ankarei în zona de granița, în 9 octombrie, anunța ONG-ul Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat…