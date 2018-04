Siria: Forţele regimului au preluat controlul asupra regiunii Qalamoun, în apropiere de Damasc Regimul sirian a preluat controlul asupra regiunii Qalamoun de Est, in apropiere de Damasc, dupa sfarsitul operatiunilor de evacuare a rebelilor, a anuntat miercuri presa oficiala siriana, transmite AFP. Evacuarile impuse de regim au inceput sambata in Qalamoun de Est, la nord-est de Damasc, si priveau localitatile Rouhaiba, Nassiriya si Jairoud. Cateva mii de combatanti si de civili au fost obligati sa se indrepte spre zone rebele din nordul tarii. ''Sfarsitul operatiunilor de iesire a teroristilor si familiilor lor in Qalamoun de Est. Regiunea este libera de orice terorism'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana siriana ”a doborat rachete care au intrat in spatiul aerian (sirian) la Homs”, in vestul Siriei, a anuntat marti agentia de presa oficiala Sana, scrie AFP. Potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) s-au auzit explozii puternice in apropiere de baza aeriana Shayrat,…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat controlul asupra orasului Duma, ultimul punct de rezistenta al rebelilor din Ghouta de Est, au anunțat agentiile de presa din Rusia, citand un oficial militar rus.

- Departamentul de Stat al SUA a indicat luni ca simptomele victimelor unui presupus atac cu un gaz chimic în orasul Douma, în Siria, sunt la fel ca cele ale unei asfixieri sau ale unui atac cu un agent neurotoxic, si a facut apel la Siria si Rusia sa permita accesul observatorilor internationali…

- Armata turca si fortele aliate au preluat controlul asupra orasului sirian Afrin, a anuntat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan. Fortele kurde ale YPG-ului au mentinut anterior controlul asupra zonei.

- Armata turca si fortele aliate au preluat controlul asupra orasului sirian Afrin, a anuntat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan. Fortele kurde ale YPG-ului au mentinut anterior controlul asupra zonei.

- Armata turca si aliatii ei din randul rebelilor sirieni au intrat duminica in orasul kurd Afrin, in nord-vestul Siriei, tinta unei ofensive a Ankarei impotriva militiei kurde Unitatile de aparare a poporului (YPG), considerata de autoritatile turce drept "terorista", a anuntat Observatorul sirian…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…