- In februarie, din 39 de atacuri confirmate asupra unor obiective de sanatate, ambulante si depozite, 28 au fost in enclava asediata de rebeli Ghouta de Est, 10 la Idlib si unul la Homs, a declarat vineri al Geneva purtatorul de cuvant al OMS Christian Lindmeier. El nu a putut spune daca cele mai…

- Fortele guvernului sirian au lansat numeroase raiduri aeriene asupra Ghoutei de Est miercuri in cadrul unor eforturi de a intensifica o campanie menita sa aduca rebelilor cea mai grea infrangere din 2016, scrie Reuters. Atacurile guvernului sirian asupra zonei de langa Damasc, care au inceput acum…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti. Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Militia kurda siriana Unitatile pentru Protectia Populatiei (YPG) si Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) au acuzat armata din Turcia ca ar fi lansat un atac cu gaz, vineri, la Afrin. Ankara neaga acuzatiile, relateaza Reuters. Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara…

- Numarul fortelor militare americane din Irak a inceput sa scada dupa ce autoritatile irakiene au invins oficial ISIS, informeaza un purtator de cuvant al guvernului din Irak, citat de Reuters. Fortele irakiene, sustinute de o coalitie internationala condusa de SUA, au recuperat anul trecut toate…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.