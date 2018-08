Guvernul sirian este pregatit sa isi asume revenirea unui milion de refugiati in contextul eforturilor de reconstructie sprijinite de Rusia, a declarat ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, potrivit AFP. 'Din 2015, atunci cand orasele si satele au inceput sa fie eliberate treptat, peste un milion de persoane au revenit la casele lor', a afirmat Soigu, citat de agentiile de presa ruse. 'Astazi, toate conditiile au fost create pentru revenirea a (inca) aproape un milion de persoane', a mai spus ministrul rus. Rusia intervine militar in Siria din septembrie 2015 in sprijinul fortelor…