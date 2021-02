Consiliul de Securitate al ONU nu a reusit marti sa cada de acord asupra unei declaratii comune referitoare la situatia din Siria, la sfarsitul unei zile de negocieri marcate de un apel la unitate din partea emisarului organizatiei in vederea relansarii procesului politic blocat, informeaza AFP.



Rusia, principalul sustinator al regimului de la Damasc, a blocat in mod repetat negocierile, au declarat surse diplomatice.



AFP mentioneaza ca nu a fost posibil sa obtina un comentariu cu privire la motivele esecului din partea misiunii diplomatice ruse la ONU.



In cursul…