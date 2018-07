Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa saptamana aceasta in Zambia si Africa de Sud, unde urmeaza sa aiba loc un summit al celor cinci tari membre ale Brics (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), a anuntat duminica presedintia turca, relateaza AFP, preluata de agerpres. …

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu este de acord cu propunerea omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, privind interogarea unor cetateni americani de autoritatile ruse in schimbul cooperarii Moscovei in investigatia privind ingerintele electorale, anunta Casa Alba, potrivit site-ului Axios.com.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, "inamicii" SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki, informeaza duminica AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, "inamicii" SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki, informeaza duminica AFP."Cred ca avem multi inamici.…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Rusia, Uniunea Europeana si China sunt, din motive diferite, "inamicii" SUA, intr-un interviu difuzat in ajunul primei sale intalniri bilaterale cu omologul sau rus Vladimir Putin la Helsinki, informeaza duminica AFP. "Cred ca avem multi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezvaluit intr-un interviu pentru Corporatia Centrala de Radio si Televiziune, difuzat miercuri inaintea vizitei sale in China, cum a baut o data vodca de ziua sa de nastere...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a intalnit joi, la Soci, cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, a anuntat joi Kremlinul print-o declaratie preluata de AFP. In urma intalnirii, presedintele sirian a decis sa desemneze reprezentanti la ONU pentru formarea unui comitet care sa elaboreze…