Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile occidentale din Siria au distrus ''o buna parte din arsenalul chimic'' al regimului de la Damasc, a declarat sambata seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, potrivit AFP. "O buna parte a arsenalului sau chimic a fost distrusa", a afirmat Le Drian la postul BFMTV. Le…

- O explozie uriașa a izbucnit in orașul sirian Ildib. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața. Alte peste 80 de persoane au fost ranite. Momentan nu se cunoaște cauza exacta a exploziei. Un corespondent al agentiei France Presse aflat la fata locului a vazut…

- Armata rusa a declarat luni ca doua avioane de razboi israeliene F-15 au efectuat loviturile asupra bazei aeriene a regimului sirian T-4 situata intre Homs si Palmyra, informeaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters si France Presse. Interfax a citat Ministerul rus al Apararii…

- Raidurile, care au avut ca tinta localitatea Saqba, au fost intreprinse de aviatia Moscovei, aliata a regimului lui Bashar al-Assad, potrivit OSDO. 'Fortele regimului incearca sa avanseze spre localitatea Saqba', a precizat directorul Observatorului, Rami Abdel Rahman. Fortele regimului…

- Cel putin 25 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi si alti circa 200 au fost raniti in ultimele treizeci si sase de ore in bombardamente care au avut loc in enclava siriana rebela Ghouta Orientala, tinta unei ofensive a regimului, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO),…

- Aproape 20 de cazuri de sufocare au fost raportate luni seara dupa bombardamentul regimului sirian asupra enclavei rebele Ghouta de Est, la portile Damascului, vizata de o ofensiva sangeroasa, a indicat o organizatie nonguvernamentala citata de AFP. "Optsprezece cazuri de sufocare si de dificultati…

- Timisorencele si-au dorit victoria, iar jucatoarele au facut sambata seara o figura frumoasa, in special in setul al treilea al intalnirii. Roxana Bacșiș și Andrea Lakovic au fost din nou cele mai bune realizatoare pentru UVT Agroland Timișoara. Pe seturi, partida de sambata seara a fost:…

- Aproximativ 200 de persoane au manifestat joi in fata consulatului general al Rusiei din Istanbul pentru a denunta campania sangeroasa pe care o intreprinde regimul sirian in enclava rebela Ghouta Orientala, relateaza AFP. Manifestantii, cei mai multi fiind sirieni refugiati in Turcia, au scandat…