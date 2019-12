Stiri pe aceeasi tema

- Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial rus de rang inalt pentru agentia de presa TASS."Genisti cerceteaza in prezent locul pentru a-l curata de explozivi. Nu stim ce capcane si surprize ar fi putut lasa fostii proprietari…

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata,…

- Sambata seara au avut loc confruntari violente intre gruparile armate pro-Ankara, sustinute de aviatia turca, si Fortele Democratice Siriene (FDS), majoritar kurde, sustinute de de armata siriana, conform informatiilor furnizate de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH). "Luptele…

- Potrivit lui Rami Abdel Rahman, directorul observatorului, majoritatea celor deplasati au fugit de luptele declansate in provincia Hassake, in regiunea Kobane din provincia Alep si in regiunea Tell Abyad din provincia Raqqa, scrie Agerpres. Multi dintre ei s-au adapostit la cunostinte in zone…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi, intr-un interviu acordat posturilor de televiziune RT, Arabik Sky News si Al Arabiya, ca toate fortele militare straine aflate in prezent in Siria trebuie sa se retraga din aceasta tara. Liderul de la Kremlin susține ca acestea opereaza fara autorizarea…

- O sursa de la Consiliul pentru Securitate Nationala (NSC) aflata în direct contact cu discutiile a declarat pentru Newsweek ca Donald Trump "a fost înfrânt" de presdintele turc Recep Tayyip Erdogan, citeaza Rador.În cursul unei convorbiri telefonice între…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat, luni seara, ca "va distruge" economia Turciei daca armata turca "va depasi limitele" prin incursiunea militara antikurda din Siria."Asa cum am mai declarat cu forta anterior, doar pentru a reitera, daca Turcia va face vreun lucru pe care eu, in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…