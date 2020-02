Stiri pe aceeasi tema

- „In vremea aceea, apropiindu-se de Iisus unul dintre carturarii care Il auzisera vorbind cu saducheii și vazand ca bine le-a raspuns, L-a intrebat: Care porunca este intaia dintre toate? Iisus i-a raspuns ca intaia este: «Asculta, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul ...

- Facebook creeaza 1.000 de locuri de munca in Marea Britanie, in acest an. Ce vor face noii angajați Reteaua de socializare Facebook a anuntat marti ca intentioneaza sa angajeze anul acesta 1.000 de persoane in Regatul Unit pentru a lupta impotriva ''continuturilor periculoase''. Peste…

- Cele mai triste sarbatori pentru Valentin, tanarul condamnat la o viata in carje! Au fost sarbatori in care, in loc sa zambeasca, a plans cu lacrimi amare dupa iubita care l-a parasit fara nicio explicatie. In zadar a cautat-o peste tot, Valentin nu a reusit sa o gaseasca pe Roxana, femeia alaturi de…

- Femeia a carei identitate nu a fost facuta publica a intrat in restaurantul McDonald's din Lodi, localitate aflata la circa 100 de kilometri est de San Francisco, i-a rugat pe angajati sa sune la serviciul de urgenta 911 si le-a indicat numarul masinii cu care venise, a precizat politia. Cand a iesit…

- Angajati din California ai lantului de restaurante McDonald's au intervenit pentru salvarea unei femei care a mimat din buze "Ajutor" pentru a scapa de un barbat care a amenintat-o cu moartea in Ajunul Craciunului, a anuntat intr-un mesaj publicat pe Facebook Biroul Serifului din comitatul american…

- Numarul victimelor din randul civililor inregistrate in Afganistan din 2009 si pana in prezent a depasit recent 100.000, a informat joi intr-o declaratie de presa seful Misiunii ONU de asistenta in Afganistan, Tadamichi Yamamoto, transmite dpa. Potrivit sursei citate, acesti oameni au fost raniti sau…

- Jack Merritt, de 25 de ani, si Saskia Jones, de 23 de ani, care lucrau pentru apropierea intre lumea academica si cea carcerala la universitatea din Cambridge, au fost injunghiati mortal de un fost detinut condamnat pentru terorism vineri, in timpul atentatului de la Londra, a anuntat duminica politia,…