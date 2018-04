Stiri pe aceeasi tema

- "Primul lucru la care trebuie sa ne uitam este de ce mai sunt folosite arme chimice in conditiile in care Rusia a fost garantul retragerii tuturor armelor chimice. Si astfel, in colaborare cu aliatii si partenerii nostri, din NATO si pana in Qatar si oriunde in lume, vom solutiona aceasta chestiune",…

- Armata Rusiei, care il sustine pe presedintele sirian Bashar al-Assad, a declarat ca doua avioane de razboi israeliene F-15 au bombardat baza aeriana siriana T-4, conform agentiei de stiri Interfax. Ministerul Apararii din Rusia a anuntat ca avioanele de razboi israeliene au condus atacurile…

- Statele Unite ale Americii au condamnat duminica loviturile fortelor siriene impotriva ultimului grup rebel din estul Ghouta, in apropiere de Damasc, si au estimat ca Rusia poarta responsabilitatea pentru acest atac, intrucat sprijina pe deplin regimul presedintelui Bashar al-Assad, scrie AGERPRES,…

- Rusia si un grupul de rebeli sirieni Jaich al-Islam au ajuns la un acord final duminica pentru a evacua orasul Douma, ultimul bastion rebel in Ghouta orientala, a anuntat duminica Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Conform acestui acord, luptatorii din Jaish al-Islam, factiunea rebela…

- Directionati de armata siriana sprijinita de Rusia, rebeli din alte parti ale Ghoutei de Est parasesc in convoaie zonele controlate de insurgenti in nord-vest, conform acordurilor de retragere care restabilesc autoritatea presedintelui Bashar al-Assad.Gruparea Jaish al-Islam a declarat…

- Armata siriana pregateste lansarea unei operatiuni 'uriase' asupra orasului Douma, ultimul detinut de rebeli in regiunea Ghouta de Est, daca gruparea insurgenta Jaish al-Islam nu va fi de acord sa predea zona, transmite miercuri Reuters, citand un cotidian sirian proguvernamental. Directionati…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…