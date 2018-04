Stiri pe aceeasi tema

- „Vor urma consecinte”, a precizat Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington dupa ce fortele militare ale Statelor Unite, Regatului Unit si a Frantei au atacat mai multe depozite chimice in Siria.

- Rusia acuza Statele Unite, Franta si Marea Britanie ca pregatesc o actiune MILITARA "periculoasa" cu intentia inlaturarii lui Bashar al-Assad "Continuam sa observam pregatiri militare periculoase pentru un act ilegal de forta asupra unui stat suveran, in ceea ce ar constitui o incalcare a…

- Rusia discuta cu sefii Statului Major General al Armatei SUA si NATO in legatura cu situația din Siria, a declarat Vladimir Samanov, seful Comisiei de Aparare din Duma de Stat, potrivit site-ulul agentiei Tass. Vladimir Șamanov a spus, intr-un interviu pentru televiziunea Rossiya 1, ca exista un dialog…

- Rusia a cerut Statelor Unite sa nu aplice lovituri militare impotriva Siriei, dupa ce dezbaterile din Consiliul de Securitate al ONU asupra propunerilor privind investigarea presupusului atac cu arme chimice din apropierea Damascului au intrat in impas. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, și-a…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un aliat neclintit…

- Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele regimului de la Damasc incearca sa castige teren in zona de suburbii si ferme pe care inca o mai controleaza rebelii, in apropierea capitalei.Armistitiul de…

- "Armistitiul va debuta abia atunci cand toti beligerantii din conflict se vor pune de acord asupra modului in care acesta trebuie aplicat, pentru a se asigura ca incetarea ostilitatilor este totala si vizeaza intreaga Sirie", a declarat ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, intr-o…

- Bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, din ultimele sapte zile, au generat un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca. Peste 500 de civili, inclusiv peste 120 de copii, au fost uciși relateaza AFP, citat de News.ro…