- Comunitatea internationala este chemata sa sustina financiar Siria, devastata de zece ani de razboi, precum si pe refugiatii sirieni din alte state din Orientul Mijlociu, in cadrul unei conferinte a donatorilor organizate luni si marti de ONU si Uniunea Europeana, informeaza AFP. "Cu impactul…

- În cea de-a doua zi a vizitei sale istorice în Irak, stat devastat în 2014 de gruparea jihadista Stat Islamic, papa Francisc a denuntat ''terorismul care abuzeaza de religie'', cu prilejul unei rugaciuni ecumenice la Ur, considerat, potrivit traditiei, locul nasterii…

- Sancțiunile anunțate marți in SUA le oglindesc pe cele anunțate deja de statele membre ale Uniunii Europene și semnaleaza faptul ca Washingtonul și UE se afla pe aceeași lungime de unda in privința abordarii relației cu Rusia, scrie New York Times . Administrația lui Joe Biden a declasificat un raport…

- In urma furtunilor de zapada si ninsorilor abundente ce s-au abatut peste mai multe tari din Orientul Mijlociu de la Arabia Saudita la Siria si Liban, locuitorii din Arabia Saudita au distribuit imagini cu camilele „confuze” din pricina fulgilor de zapada. INCIDENT la ”Marius Nasta” din București.…

- (P) De ce ai nevoie pentru a te casatori cu un cetațean strain? Dragostea nu ține cont de granițe, așa ca multe cupluri și familii sunt intemeiate de parteneri cu naționalitați diferite. Și in Romania, casatoriile cu straini sunt de multa vreme un lucru obișnuit, mai ales dupa 1989. Procedurile…

- China vine dupa un an in care a intampinat dificultați majore in politica internaționala. Pandemia a mutat atenția globala - și in special a Vestului - asupra politicii externe a Beijing-ului mult mai asertiva fața de ce se intampla in trecut. In ciuda diplomației maștilor, in ciuda faptului ca am…

- Asasinarea, la sfarsitul lunii noiembrie, a cercetatorului iranian in domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh, crima atribuita Israelului, a infuriat aripa dura de la Teheran, care a promis o riposta.

- Miercuri, 30 decembrie, la Bruxelles, a fost semnat formal acordul ce statueaza relatiile intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, incepand cu data de 1 ianuarie 2021. Oricum avea loc sfarsitul perioadei de tranzitie, dar de acum e clar, divortul este oficial, precum si formula de colaborare…