- Fortele aeriene irakiene au lansat o lovitura aeriana impotriva unui centru de comanda al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria, a anuntat luni televiziunea de stat irakiana citand un comunicat al...

- Cel puțin 31 de soldați uciși in Siria, in ciocnirea cu gruparea Statul Islamic„. In operatiunile militare din ultimele doua zile in zone la sud de Damasc au fost ucisi 31 de membri ai fortelor regimului”, a declarat Rami Abdel-Rahman, directorul OSDO. Acesta a precizat ca fortele proguvernamentale…

- Fosta "capitala" a Statului Islamic in nordul Siriei, Raqqa a fost cucerita in 2017 de o coalitie formata din combatanti kurzi si arabi, sustinuta de Washington.Cincizeci de cadavre au fost scoase din groapa in care s-ar afla intre 150 si 200, atat civili, cat si jihadisti, a declarat Abdallah…

- Zeci de cadavre, jihadisti, dar si civili, au fost gasite intr-o groapa comuna in orasul Raqqa, fost bastion in Siria al gruparii Statul Islamic (SI), a anuntat sambata un oficial local, relateaza AFP. Fosta "capitala" de facto a SI din nordul Siriei, Raqqa a fost cucerita in octombrie 2017 de o coalitie…

- Iranul nu are ”nicio intentie sa-si agreseze” vecinii, insa va continua sa produca ”toate armele” de care are nevoie pentru a-si asigura apararea, a declarat miercuri presedintele Hassan Rohani, relateaza AFP. ”Noi vrem sa fim un vecin bun si ca voi sa ne fiti un vecin bun”, a declarat presedintele…

- Armata americana a constatat o ”resurgenta” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in regiuni din Siria aflate sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat un oficial militar american, relateaza AFP, conform news.ro.Potrivit colonelului Ryan Dillon, un purtator de cuvant al coalitiei…

- Procesul impotriva unui marocan, presupus informator al lui Abdelhamid Abaaoud, presupus "creier" al atentatelor din 2015 de la Paris, a inceput marti in Katowice, Polonia, informeaza agentia de presa PAP, citata de AFP, scrie agerpres.ro. Mourad T., detinut in Polonia din 2016, este judecat…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…