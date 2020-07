Stiri pe aceeasi tema

- Cinci luptatori pro-Iran si-au pierdut viata in lovituri israeliene la sud de Damasc, a raportat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informand ca s-au inregistrat si 11 raniti, dintre care sapte soldati sirieni, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Hezbollahul libanez a anuntat…

- Conflictul dintre fortele regimului sirian si luptatorii organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) s-a soldat cu aproape cincizeci de morti, in ultimele 48 de ore, in regiunea desertica din centrul Siriei, informeaza AFP, citata de Agerpres.In provincia Homs din centrul tarii, luptele si atacurile aeriene…

- Conflictul dintre fortele regimului sirian si luptatorii organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) s-a soldat cu aproape cincizeci de morti in ultimele 48 de ore in regiunea desertica din centrul Siriei, informeaza AFP. In provincia Homs din centrul tarii, luptele si atacurile aeriene ale aviatiei ruse,…

- Cel putin noua combatanti loialisti, intre care patru sirieni, au fost ucisi joi seara in raiduri ale armatei israeliene in centrul Siriei, intr-o zona controlata de armata siriana si iranieni, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza AFP. "Cel putin noua luptatori au…

- Cel putin cinci luptatori nesirieni si sprijiniti de Iran au fost ucisi duminica intr-o lovitura aeriana in estul Siriei, a raportat organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahmane,…

- Cel putin cinci luptatori nesirieni si sprijiniti de Iran au fost ucisi duminica intr-o lovitura aeriana in estul Siriei, a raportat organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP. Potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahmane, "Israelul ar fi responsabil"…

- Elicoptere israeliene au tras cu rachete in sudul Siriei in noaptea de joi spre vineri, la cateva zile dupa alte raiduri atribuite statului evreu, informeaza AFP si Reuters, citand presa siriana. De la inceputul conflictului din Siria in 2011, Israelul a efectuat numeroase atacuri impotriva fortelor…

- Fortele de aparare siriene au interceptat luni un atac cu rachete israelian asupra unei zone de periferie a capitalei siriene Damasc, potrivit mass-media locale, informeaza dpa si AFP. "Fortele aeriene s-au confruntat cu o agresiune israeliana asupra Damascului si au doborat mai multe rachete ostile",…