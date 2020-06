Stiri pe aceeasi tema

- Jihadisti din gruparea Stat Islamic au executat cu focuri de arma 11 persoane in doua zile in Siria, in principal combatanti pro-regim, pe un drum de desert din estul tarii, a raportat luni organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP potrivit…

- Cel putin trei civili au fost ucisi in cursul unor raiduri aeriene israeliene efectuate in cursul noptii in capitala Siriei, Damasc, anunta presa de stat siriana, citata de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Trei civili au murit ca martiri, iar alti patru, inclusiv un copil, au fost…

- Fortele de aparare siriene au interceptat luni un atac cu rachete israelian asupra unei zone de periferie a capitalei siriene Damasc, potrivit mass-media locale, informeaza dpa si AFP. "Fortele aeriene s-au confruntat cu o agresiune israeliana asupra Damascului si au doborat mai multe rachete ostile",…

- Noua combatati din cadrul unor factiuni loiale regimului sirian al lui Bashar al-Assad au fost ucisi in raiduri israeliene, luni seara, vizand regiunea Palmira, in centrul Siriei, a anuntat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP potrivit news.ro.Baterii antiaeriene…

- Cel putin 15 civili, printre care un copil, au fost ucisi in timpul unor atacuri aeriene ruse in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, ultimul mare bastion al jihadistilor si insurgentilor, a raportat organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP.…

- Cel putin 15 civili - inclusiv un copil - au fost ucisi joi in atacuri aeriene ruse in regiunea Idleb (nord-vest), ultimul mare bastion jihadist si rebel, a anuntat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Potrivit ministerului este vorba despre un avion de tip L-39. Agentia siriana oficiala de presa Sana a anuntat la randus sau ca un avion militar sirian a fost luat drept tinta de catre forte turce. Alte doua avioane ale armatei siriene au fost doborate duminica de armata turca in regiunea…