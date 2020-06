Siria: Cel puţin nouă combatanţi loialişti, ucişi în raiduri israeliene la Hama (OSDO) Cel putin noua combatanti loialisti, intre care patru sirieni, au fost ucisi joi seara in raiduri ale armatei israeliene in centrul Siriei, intr-o zona controlata de armata siriana si iranieni, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza AFP. "Cel putin noua luptatori au fost ucisi in cursul atacurilor, intre care patru sirieni si alti cinci neidentificati", a indicat OSDO, fara a preciza daca sirienii identificati "faceau parte din fortele regimului sau din fortele iraniene". "Bilantul s-ar putea agrava din cauza ranitilor in stare grava", a adaugat ONG-ul. ''Raidurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

