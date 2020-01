Siria: Cel puţin 18 civili ucişi în raiduri ale regimului la Idlib Cel putin 18 civili au fost ucisi miercuri in Siria in raiduri aeriene ale regimului Bashar al-Assad impotriva provinciei Idlib, potrivit unui nou bilant al organizatiei neguvernamentale Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in pofida unui armistitiu convenit saptamana trecuta intre Moscova si Ankara pentru aceasta regiune, potrivit AFP. Intr-un prim bilant, OSDO, cu sediul la Londra, care dispune de surse de informare pe intreg teritoriul Siriei, consemna noua civili ucisi in urma loviturilor care au vizat orasul Idlib (nord-vest) si 20 de raniti. Ulterior, bilantul mortilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

