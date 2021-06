Stiri pe aceeasi tema

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt persoane si-au pierdut…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au...

- Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19.Opt persoane si-au pierdut viata si alte 280 au fost ranite, au declarat intr-o conferinta de presa autoritatile din provincia Hubei, cu capitala la Wuhan, adaugand ca vanturile au suflat…

- O noua catastrofa a lovit China in cursul zilei de vineri. Tornadele au ucis cel puțin 10 persoane in centrul și in estul țarii și au ranit alte peste 300 de oameno, au informat oficiali și locala, sambata, potrivit Mediafax.

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Foto: (c) Xiong Qi /…

- Cel putin 11 oameni au murit si peste o suta au fost raniti in China, din cauza unei furtuni deosebit de violente care a lovit provincia Jiangsu din estul tarii. Vantul a batut cu rafale de pana la 160 de kilometri pe ora.

- Cel putin 82 de persoane au murit duminica dimineata intr-un incendiu care a distrus un spital din Bagdad dedicat pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit unui nou bilant in crestere al acestei tragedii, informeaza AFP. Potrivit noului bilant, furnizat de Ministerul de Interne irakian, “82 de persoane…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata dupa ce un elicopter militar a fost doborat in centrul Afganistanului, au anuntat joi autoritatile afgane, citate de France Presse, anunța AGERPRES. Incidentul a avut loc miercuri seara intr-un district al provinciei Wardak, unde fortele guvernamentale…