Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 40 de combatanti proguvernamentali au fost ucisi in cursul unor lovituri aeriene straine care au vizat duminica pozitii militare in estul Siriei, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia Xinhua. Pozitiile vizate apartin gruparii libaneze…

- Cel putin 51 de civili, printre care mai multi copii, si-au pierdut viata joi in provincia Idlib din Siria in cursul unor raiduri atribuite aviatiei Rusiei, aliata a regimului sirian, care a dezmintit, relateaza AFP.Raidurile au lovit joi seara localitatea Zardana, aflata sub controlul rebelilor…

- Cel putin 49 de persoane si-au pierdut viata si alte 70 de persoane sunt date disparute in urma trecerii ciclonului tropical Sagar, care a cauzat ploi abundente si inundatii in Somaliland (o regiune autonoma din Somalia, n.r.), au informat duminica seara reprezentantii unei agentii din cadrul ONU, citati…

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sambata intr-o explozie la Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului...

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sâmbata într-o explozie la Idlib, în nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Noua persoane, dintre care majoritatea civili, au fost ucisi sambata intr-o explozie la Idlib, in nord-vestul Siriei, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza duminica AFP. Originea acestei explozii, soldata de asemenea cu 26 de raniti,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 4,4 grade, produs in zona centrala a insulei Java din Indonezia, a provocat doua decese, alte 21 de persoane au fost ranite, iar peste 300 de cladiri au fost avariate, a anuntat joi un oficial indonezian, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Opt civili au fost ucisi, sambata, intr-un raid aerian asupra orasului Douma, ultima enclava aflata sub controlul insurgentilor in Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.Regimul sirian a reluat o ofensiva pentru a stopa insurgentii la Douma.…